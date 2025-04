Devisen: Dollar legt am Abend zu gegenüber Euro und Franken

Anzeige

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Abend gegenüber Euro und Franken zugelegt und damit etwas von seinen jüngsten Verlusten gut gemacht. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0953 US-Dollar gehandelt, nachdem sie im späten europäischen Währungsgeschäft noch bei ziemlich genau 1,10 Dollar notiert hatte.

Auch zum Franken machte der Dollar Terrain gut, sogar noch etwas mehr als zum Euro. Das USD/CHF-Paar ging am späten Abend bei 0,8601 um nach 0,8531 am frühen Abend. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das 0,9419 nach 0,9384.

Seit der Ankündigung von umfangreichen und hohen Importzöllen durch den US-Präsidenten Donald Trump am Mittwochabend neigt der Dollar zur Schwäche gegenüber dem Euro, aber vor allem auch gegenüber dem Franken, der zuletzt von "Safe Haven"-Käufen profitierte. Hinzu kam am Freitag eine scharfe Reaktion Chinas auf die US-Zölle. Das chinesische Finanzministerium kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an, die am 10. April in Kraft treten sollen. Zudem hat Peking elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, welche es den betroffenen Firmen de facto unmöglich macht, weiter Handel in China oder mit chinesischen Unternehmen zu betreiben./bek/he

awp-robot/