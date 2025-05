Devisen: Dollar legt am Abend zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Mittwoch zum Euro und Schweizer Franken Boden gut gemacht. So kostet der Euro am Abend noch 1,1179 US-Dollar nach 1,1213 am späten Nachmittag. Zum Franken rückte der "Greenback" auf 0,8427 vor nach 0,8384 Franken vor. Derweil hat sich der Euro zum Franken über die Marke von 0,94 auf aktuell 0,9419 Franken vorgearbeitet.

Der Handel zu Wochenmitte verlief weitestgehend impulsarm. Teilweise waren die Inflationserwartungen in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt. So geht verstärkt die Meinung um, die US-Notenbank Fed könnte bezüglich Zinssenkungen weiterhin Vorsicht walten lassen.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Es sei höchst unsicher, ob und wie lange das Fed nach den Zollturbulenzen mit den nächsten Zinssenkungen zuwarten wird. "Auch wenn der Markt seine Erwartungen an Zinssenkungen in diesem Jahr bereits von vier auf zwei reduziert hat, könnten selbst diese noch zu optimistisch gedacht sein", so ein Marktbeobachter. Auf der Gegenseite spricht Händlern zufolge die zuletzt weiter abgeschwächte US-Inflation für einen grösseren Spielraum, die Leitzinsen zu senken.

awp-robot/mk