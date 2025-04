Devisen: Dollar holt Kurseinbussen weiter auf

Zürich (awp) - Der Dollar hat am Dienstagabend nach den Kurseinbussen vom Vortag sowohl zum Franken wie zum Euro wieder Boden gut gemacht. Hatten am Ostermontag noch die Attacken von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank Fed verunsichert, so haben die Marktteilnehmer nun wieder etwas Hoffnung im Zollstreit gefasst.

Zum Franken notiert der US-Dollar mit 0,8189 Franken mehr als einen Rappen höher als noch am Vortag. Am Ostermontag war der Dollar kurzzeitig gar noch bis auf 0,8039 Franken gefallen. Der Euro kostet am Dienstagabend gleichzeitig nur noch 1,1426 Dollar, nachdem er noch am Dienstagmorgen zu mehr als 1,15 Dollar gehandelt wurde.

Derweil hat der Euro zum Franken am frühen Abend etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9358 Franken, nachdem sie am späten Nachmittag noch zu 0,9334 Franken gehandelt wurde.

Am Dienstagabend zogen Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent zum Zollstreit mit China die Aufmerksamkeit auf sich. Bessent habe Investoren gesagt, dass die Zölle auf dem derzeitigen Niveau nicht haltbar seien, berichtete unter anderem der US-Sender CNBC unter Berufung auf einen Teilnehmer. Der Finanzminister habe betont, dass die Verhandlungen noch nicht begonnen hätten, eine Einigung aber möglich sei, so die Nachrichtenagentur Bloomberg.

