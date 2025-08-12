Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’875 0.0%  SPI 16’571 0.0%  Dow 44’451 1.1%  DAX 24’062 -0.1%  Euro 0.9434 0.0%  EStoxx50 5’337 0.1%  Gold 3’339 -0.2%  Bitcoin 96’598 0.1%  Dollar 0.8093 -0.4%  Öl 66.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro ab
Apple-Aktie dennoch in Grün: Musk droht Apple mit Klage
LLB-Aktie fällt: Aktienrückkaufprogramm beendet
Stadler Rail-Aktie: Auftrag von dänischer Lokaltog
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

12.08.2025 16:42:36

Devisen: Dollar gibt nach US-Inflationsdaten etwas nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich nach den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten zu den wichtigen Währungen abgeschwächt. Zum Schweizer Franken sank die US-Währung zeitweise unter die Marke von 81 Rappen, aktuell notiert sie aber wieder bei 0,8101 Franken wieder minim darüber.

Besonders der Euro hat derweil zur US-Währung deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung wird am späten Nachmittag zu 1,1647 Dollar gehandelt nach 1,1607 am Mittag. Fester zeigt sich der Euro auch zum Franken: Aktuell wird er zu 0,9435 Franken gehandelt nach 0,9409 am Mittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Die Inflation in den USA hat sich im Juli überraschend nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent. Experten hatten unter anderem wegen erhöhter Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Waren verhängt hat, eine stärkere Inflation von 2,8 Prozent erwartet.

"Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik bleibt die Inflation auch im Juli verhalten", kommentierte etwa Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Seiner Einschätzung nach geht das Warten auf den grossen Zollschub "in die nächste Runde".

Zwar strebt die US-Notenbank Fed bei der Inflation eine Jahresrate von nur zwei Prozent an. Dennoch erwarten an den Finanzmärkten nun zahlreiche Teilnehmer eine Zinssenkung der US-Notenbank an der nächsten Sitzung. Auch US-Präsident Trump hatte diese zuletzt immer wieder und vehement gefordert, teilweise in Verbindung mit ätzender Kritik am Fed-Präsidenten Jerome Powell.

awp-robot/tp/jb

Partner-Image

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9434 0.0000
0.00
USD/CHF 0.8093 -0.0030
-0.37
USD/JPY 148.1820 0.0490
0.03

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung von Rüstungsaktien hält nicht an: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Nach US-Inflationsdaten: SMI volatil - DAX tiefer -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
Clara Technologies-Aktie schwächelt: Vor Quartalsbericht unter Druck

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}