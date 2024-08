Devisen: Dollar gibt nach Powell-Rede etwas nach

Anzeige



Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag nach Beginn einer lange erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Treffen der Notenbanker in Jackson Hole etwas nachgegeben. Zum Franken fiel der Greenback kurz nach 16.00 Uhr unter die Marke von 0,85 Franken und notierte zuletzt bei 0,8504 nur knapp darüber.

Auch zum Euro gab der Dollar nach: Das EUR/USD-Paar stieg entsprechend auf 1,1154 nach 1,1125 am Mittag. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde derweil per Saldo unverändert bei 0,9480 gehandelt.

"Die Zeit ist gekommen für eine Anpassung der Geldpolitik", sagte Powell. Das überrascht die Markteilnehmer allerdings nicht stark. "Die Spatzen pfiffen es spätestens seit dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht für Juli von den Dächern", so ein erster Kommentar aus dem Handel. Noch nicht klar sei jedoch, ob Fed-Chef Powell eine "massvolle" Zinssenkung um 25 Basispunkte oder eine "entschlossenere" Lockerung um 50 Basispunkte bevorzuge, so das Institut.

Darum dürften die Marktteilnehmer den Blick auch schon auf die Veröffentlichung des nächsten Arbeitsmarktberichts am 6. September richten, heisst es am Markt. Für den Fall einer schwachen Zahl müsste das Fed als Risikomanager nämlich auch eine Zinssenkung in Höhe von 0,5 Prozentpunkten in Erwägung ziehen. Die Anzeichen für eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hätten "definitiv" zugenommen, eine weitere Abkühlung sei weder willkommen noch angestrebt, so Powell in seiner Rede.

