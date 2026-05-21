US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
21.05.2026 21:12:36
Devisen: Dollar gibt Gewinn am Abend wieder ab
Zürich (awp) - Nachdem der Dollar ab dem Mittag im Zuge höherer Ölpreise etwas gestiegen war, gingen die Gewinne am Abend wieder verloren. Grund waren Aussagen von US-Aussenminister Marco Rubio wonach es Fortschritte in den Iran-Verhandlungen gibt.
Der US-Dollar notiert am frühen Abend mit 0,7873 Franken in etwa wieder auf dem Niveau vom Morgen (0,7872), nachdem er am Mittag noch bei 1,1598. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1612 und damit tiefer als am Nachmittag mit 0,7888. Er zeigt sich ebenfalls nahezu unverändert zum frühen Geschäft (1,1619).
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9142 schon den ganzen Tag mehr oder weniger auf der Stelle.
Rubio sprach von "einigen guten Anzeichen" bei den laufenden Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Dies sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. Er wolle aber nicht "übermässig optimistisch" sein, dämpfte er die Erwartungen aber gleich wieder etwas ein. Wenn es zu keinem guten Abkommen kommt, dann behalte sich US-Präsident Donald Trump bekanntlich wieder härter Massnahmen gegen das Land vor.
Diese doch eher vorsichtigen Aussagen reichten schon aus, die Ölpreise wieder deutlich nach unten zu drücken. Der Preis für die Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli fiel auf rund 103 Dollar, nachdem er am Mittag noch bei fast 110 Dollar stand.
awp-robot/cg
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.9370
|0.0760
|0.05
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9138
|
-0.16
|Türkische Lira
|
57.9616
|
0.07
|Baht
|
41.46
|
0.14
|Bitcoin - US Dollar
|
77573.1338
|
0.14
|Real
|
6.3767
|
0.07
|US-Dollar
|
0.7864
|
-0.08
|Zloty
|
4.6416
|
0.00
|Euro - US Dollar
|
1.162
|
-0.04
|Ripple - US Dollar
|
1.3767
|
0.85
|Forint
|
392.9417
|
0.05
|Bitcoin - Euro
|
66738.7269
|
0.17
|Ripple
|
0.9239
|
-0.73
|Rubel
|
90.5505
|
0.06
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow höher -- SMI schliesst fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich in Rot - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnet im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.