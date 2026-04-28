Devisen: Dollar etwas fester

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Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Handel ein ruhiges Bild. Der US-Dollar tendiert dabei leicht fester und legt gegenüber Euro und Franken moderat zu.

Das Währungspaar EUR/USD gibt leicht nach auf 1,1712 von 1,1720 am Vorabend. Gleichzeitig steigt der Dollar zum Franken auf 0,7872 nach 0,7856. Auch der Euro gewinnt gegenüber dem Franken geringfügig hinzu und notiert bei 0,9219 nach 0,9207.

Im Fokus bleiben neben den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den Ölpreisen auch die anstehenden Notenbankentscheide. Die Bank of Japan hat am Dienstag ihren Leitzins zwar unverändert belassen, zugleich aber eine leicht restriktivere Gangart signalisiert. Marktbeobachter sehen darin einen Hinweis, dass die Phase erhöhter Energiepreise und deren Einfluss auf die Geldpolitik länger anhalten könnte. Im weiteren Wochenverlauf werden auch die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of England tagen.

awp-robot/an