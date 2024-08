Devisen: Dollar etwas erholt vor wichtigen Makrozahlen

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Donnerstagmorgen gegenüber dem Franken und dem Euro etwas erholt. Investoren warten nun auf nächste wichtige Makrozahlen, die das Zeug haben, die Märkte zu bewegen.

Das USD/CHF-Paar notiert aktuell bei 0,8440 nach 0,8406 am Morgen. Zwischenzeitlich unterschritt das Paar gar die Marke von 0,84 knapp, was einem neuen Jahrestief entsprach. Das 52-Wochentief steht bei 0,8332 und stammt von Ende Dezember 2023.

Auch zum Euro machte der Dollar wieder etwas Boden gut: Das EUR/USD-Paar ging zuletzt bei 1,1089 um nach 1,1135 am Morgen. Für EUR/CHF ergibt das 0,9362 und damit praktisch gleich viel wie am Morgen.

Am Nachmittag (14 Uhr) sind am Devisenmarkt vor allem Preisdaten aus Deutschland im Fokus. Ausserdem stehen in den USA (14.30 Uhr) detaillierte Angaben zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sowie die wöchentlichen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe an. Die Experten der Helaba rechnen damit, dass der Euro im Handelsverlauf weiter in die Defensive geraten könnte. "Der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone, der in den letzten Wochen deutlich keiner geworden ist und dem Euro einen Schub verpasst hat, könnte wieder zunehmen", hiess es.

