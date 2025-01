Devisen: Dollar entfernt sich weiter von Tageshochs

Anzeige

Zürich (awp) - Der US-Dollar setzt am Abend seine Abschwächung fort. Der Euro hat sich mit 1,0417 mittlerweile wieder über 1,04 USD verteuert, nach 1,0391 am späten Nachmittag und noch 1,0354 am Mittag. Zum Franken steht der Dollar derzeit bei 0,9067, am Mittag mussten noch mehr als 0,91 bezahlt werden.

Das Euro/Franken-Paar hat sich derweil bei Kursen von 0,9446 nur wenig bewegt.

Diskussionen um die Zoll-Politik des frisch vereidigten US-Präsidenten Donald Trump hatten zuletzt zu Schwankungen geführt. Vor allem die Spekulationen, dass die neue US-Regierung ihre Zollpläne erst mit Verzögerung umsetzen könnte, belastete zuletzt den "Greenback".

awp-robot/cf