Zürich (awp) - Am Devisenmarkt behauptet der US-Dollar am Donnerstag seine jüngste Stärke. Rückenwind erhält die US-Währung von der Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung in den USA. Am Nachmittag steht mit dem Philly-Fed-Index zudem ein wichtiger Stimmungsindikator auf dem Programm.

Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden nicht müde, zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Entsprechend preist der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit (90% gemäss CME Fed-Watchtool) eine Zinserhöhung an der Sitzung im Dezember ein.

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Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag nur leicht ab und wird zurzeit bei 0,8425 Franken gehandelt. Zum Start in den November war ein Dollar indes lediglich etwas über 0,82 Franken wert.

Der Euro hat bis gegen Mittag etwas deutlicher angezogen und kostet aktuell 1,0999 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0969 Dollar gehandelt. Anfang November lag die Gemeinschaftswährung allerdings noch bei über 1,12 Dollar.

Auch zum Franken machte der Euro am Vormittag etwas an Boden gut. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9266 Franken. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9252 Franken gehandelt.

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