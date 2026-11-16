Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montag weiter zugelegt. Zwischenzeitlich rutschte der Euro sogar unter die Marke von 1,10 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit April des vergangenen Jahres.

Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1002 US-Dollar, nach 1,1012 am Nachmittag. Am frühen Abend war sie bis auf 1,0991 Dollar gefallen. Auch zum Franken legte der Dollar leicht zu und notierte bei 0,8399 Franken (Nachmittag: 0,8395). Das Euro-Franken-Paar bewegte sich mit 0,9241 Franken kaum von der Stelle.

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Als grössten Belastungsfaktor sah Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen die deutlich gestiegenen Erwartungen für die US-Zinsen - "ausgelöst durch festere Inflationsdaten und zahlreiche falkenhafte Äusserungen aus den Reihen des (Offenmarktausschusses) FOMC", der bei der US-Notenbank Fed die Leitzinsen festlegt.

Auf der anderen Seite hätten dem Euro die zeitweise verbesserten Zinserwartungen nicht geholfen, so die Expertin weiter. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten auf dem Euro, und zwar offenbar so stark, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitieren kann."

An den Finanzmärkte gilt als so gut wie sicher, dass die Währungshüter sowohl in Washington als auch in Frankfurt im Dezember an der Zinsschraube drehen werden.

awp-robot/ls