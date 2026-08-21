Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’305 -0.4%  SPI 20’133 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’060 0.3%  Euro 0.9350 0.0%  EStoxx50 6’441 0.3%  Gold 4’596 1.7%  Bitcoin 61’799 5.7%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 93.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BVB-Aktie dennoch etwas fester: Borussia Dortmund verbucht zweistelligen Millionen-Verlust
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ceconomy-Aktie stabil: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen
Moody's bekräftigt RWE-Rating "Baa2": Ausblick bleibt stabil - Aktie steigt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

21.08.2026 11:51:36

Devisen: Dollar bleibt angeschlagen und pendelt weiter um 0,80 Fr.

Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich vor dem Wochenende noch kaum erholt von seiner Schwäche vom Mittwoch. Das Währungspaar EUR/USD ist zuletzt auf 1,1704 von 1,1694 angestiegen. Zu Beginn der Woche und vor den durch das US-Finanzministerium ausgelösten Turbulenzen lag es bei deutlich unter 1,16 auf klar tieferem Niveau.

Zum Franken hat sich der Dollar am Vormittag auf 0,7989 von 0,7999 im frühen Handel eine Spur verbilligt. Vor der Ankündigung der verstärkten Rückkäufe von US-Staatsanleihen am Mittwoch musste für einen Dollar mehr als 0,81 Franken bezahlt werden.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9351 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die hohe Staatsverschuldung der USA hinterlässt also weiterhin ihre Spuren am Devisenmarkt. Jüngst ist die US-Schuldenlast auf über 40 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen und lastet nun weiter auch auf dem Dollar. Der Markteingriff zugunsten der Renditen und zum Preis eines schwächeren Dollars stellt laut Händlern ein weiteres strukturelles Risiko für den Greenback dar.

awp-robot/cf/cg

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 158.6150 -0.4580
-0.29

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie