Devisen: Dollar auf leicht tieferem Niveau stabilisiert

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Zürich (awp) - Nach der Abschwächung des Vortages hat sich der US-Dollar auf leicht tieferem Niveau stabilisiert. Derzeit notiert das Währungspaar EUR/USD bei 1,1752 und damit in etwas auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken steht der US-Dollar mit 0,7789 ähnlich wie vor einigen Stunden und unter der Marke von 0,78, die er am Vortag unterschritten hatte.

Wenig Bewegung zeigt sich entsprechend auch zwischen dem Euro und dem Franken. Ein Euro wird derzeit zu 0,9154 gehandelt, am Vorabend waren es 0,9148.

Die Schlagzeilen aus dem Iran blieben der bestimmende Faktor, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank zum Marktgeschehen. Da hat sich die Lage zum Vortag derzeit aber kaum verändert. Der US-Präsident zeigt sich zuletzt - einmal mehr - sehr optimistisch, die iranische Seite dagegen eher zurückhaltend.

Der Optimismus hinsichtlich der Verhinderung einer weiteren Eskalation habe am Vortag mit der Aussicht auf ein baldiges Ende des Kriegs in Euphorie umgeschlagen, so ein Kommentar der Onlinebank Swissquote. Und die Headlines hätten sich über Nacht nicht verändert. Die Bank warnt aber auch vor zu grosser Vorfreude, bevor nicht konkrete Resultate auf dem Tisch liegen.

awp-robot/cf