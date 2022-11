Devisen: Aussagen von Fed-Chef Powell belasten - USD fällt zu EUR und CHF

NEW YORK (awp international) - Die Aussicht auf kleinere Zinsschritte in den USA hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel den US-Dollar nach unten getrieben. Der Euro stieg gegenüber dem Greenback zuletzt auf 1,0392 und überwand vorübergehend die Marke von 1,04 Dollar.

Auch gegenüber dem Franken verlor der Dollar deutlich an Wert und unterschritt kurz nach Powells Rede die Marke von 0,95. Zuletzt kostete der Dollar 0,9450 Franken. Der Euro, der am Nachmittag gegenüber dem Franken noch deutlich an Wert eingebüsst und bei 0,97875 das Tagestief markiert hatte, hat sich inzwischen wieder sehr deutlich über die Marke von 0,98 vorgearbeitet. Zuletzt notierte das Währungspaar EUR/CHF bei 0,9841.

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat künftig kleinere Zinsschritte in Aussicht gestellt. "Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen", sagte Powell. Gleichzeitig stellte er jedoch weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht.

