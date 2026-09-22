Deshalb zieht der US-Dollar zum Franken und Euo leicht an

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die US-Währung mit 0,8212 allerdings nur leicht höher als am späten Nachmittag mit 0,8202 Franken.

Der EuroEuro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9396 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Der Dollar bleibe insgesamt gut unterstützt, hiess es in einem Kommentar. Rückenwind erhalte die US-Währung von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Bemerkenswert sei, dass sich der Greenback zuletzt auch trotz rückläufiger Ölpreise und US-Renditen behauptet hat. Aktuell notiert Brent zum Vortag rund 0,9 Prozent tiefer bei 99,46 Dollar, womit er sich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar je Fass hält.

awp-robot/

Zürich (awp)