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Konjunktur im Fokus 22.09.2026 21:10:06

Deshalb zieht der US-Dollar zum Franken und Euo leicht an

Deshalb zieht der US-Dollar zum Franken und Euo leicht an

Der US-Dollar hat am Abend zu Franken und zum Euro leicht an Wert zugelegt.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die US-Währung mit 0,8212 allerdings nur leicht höher als am späten Nachmittag mit 0,8202 Franken.

Der EuroEuro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9396 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Der Dollar bleibe insgesamt gut unterstützt, hiess es in einem Kommentar. Rückenwind erhalte die US-Währung von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Bemerkenswert sei, dass sich der Greenback zuletzt auch trotz rückläufiger Ölpreise und US-Renditen behauptet hat. Aktuell notiert Brent zum Vortag rund 0,9 Prozent tiefer bei 99,46 Dollar, womit er sich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar je Fass hält.

awp-robot/

Zürich (awp)

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