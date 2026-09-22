US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
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22.09.2026 21:10:06
Deshalb zieht der US-Dollar zum Franken und Euo leicht an
Der US-Dollar hat am Abend zu Franken und zum Euro leicht an Wert zugelegt.
Der EuroEuro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9396 mehr oder weniger auf der Stelle.
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Der Dollar bleibe insgesamt gut unterstützt, hiess es in einem Kommentar. Rückenwind erhalte die US-Währung von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Bemerkenswert sei, dass sich der Greenback zuletzt auch trotz rückläufiger Ölpreise und US-Renditen behauptet hat. Aktuell notiert Brent zum Vortag rund 0,9 Prozent tiefer bei 99,46 Dollar, womit er sich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar je Fass hält.
awp-robot/
Zürich (awp)
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