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Nahost-Krise 13.07.2026 07:42:36

Deshalb zieht der Dollar zum Franken und Euro leicht an

Deshalb zieht der Dollar zum Franken und Euro leicht an

Der US-Dollar hat im Vergleich zum Freitagabend und begleitend zu neuen Eskalationen im Nahen Osten etwas angezogen.

Das Währungspaar EUR/USD liegt derzeit bei 1,1402, am Freitagabend waren es noch 1,1416. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar gleichzeitig auf 0,8097 von 0,8085 verteuert. Am Freitagmittag war er noch für 0,8048 zu haben.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9232 praktisch unverändert.

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Momentan stünden die Aussichten im Iran-Konflikt wieder auf Eskalation, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Über das Wochenende habe es in jeder Nacht ausgeprägte gegenseitige Angriffe auf Stellungen gegeben. Nach den Erklärungen des Iran und dem Widerspruch der USA zufolge sei damit die Strasse von Hormus erneut gleichzeitig geöffnet und geschlossen. In der Praxis heisse das, dass sich viele Reedereien mit einer Durchfahrt zurückhalten dürften.

awp-robot/cf/to

Zürich (awp)

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