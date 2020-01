Deshalb zeigt sich der Euro gegenüber Dollar und Franken wenig verändert

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum verändert.

Am Morgen kostet die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1145 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken ist der Euro mit 1,0819 Franken nur leicht höher als am Montagabend. Der US-Dollar verharrt mit zuletzt 0,9709 Franken ebenfalls auf dem Niveau, das er zuletzt am Montagabend hatte.

Kursgewinne verzeichnet dagegen der Yuan. Die Währung Chinas profitiert von der Entscheidung der US-Regierung, die Volksrepublik nicht mehr als Währungsmanipulator zu brandmarken. Für Auftrieb sorgen auch solide Aussenhandelsdaten aus China für den Monat Dezember. Gegenüber dem US-Dollar bewegt sich der Yuan auf den höchsten Stand seit Juli vergangenen Jahres.

