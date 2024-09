Deshalb steigt der Euro zum Franken und Dollar wieder an

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet am späten Nachmittag 0,9405 Franken und damit wieder mehr als 94 Rappen. Gegen Mittag war der Euro noch zu 0,9391 Franken gehandelt worden.

Der Dollar legte zum Franken nur minimal zu. Das Währungspaar USD/CHF ging zuletzt zu 0,8489 kaum verändert um nach 0,8496 am Nachmittag.

Der Euro zog derweil zum Dollar bis am späten Nachmittag merklich an und kostet aktuell 1,1081 US-Dollar. Gegen Mittag war die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1054 Dollar gehandelt worden

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli auf den tiefsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Die Daten deuten auf eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt hin. Der Auftragseingang in der US-Industrie im Juli entsprach in etwa den Erwartungen.

