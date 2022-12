Deshalb springt der Euro furios über 1,06 Dollar - Auch Franken gewinnt zum Dollar

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0642 Dollar. Vor der Veröffentlichung der Zahlen hatte der Euro rund einen Cent niedriger notiert.

Der Dollar gab aber auch zu allen wichtigen Währungen deutlich nach, somit auch zum USD/CHF. So kostet der US-Dollar am späten Nachmittag noch 0,9264 Franken nach 0,9359 kurz nach Mittag. Zuletzt hatte das Duo USD/CHF im Frühling auf einem solch tiefen Niveau notiert. Das Paar EUR/CHF liegt derweil bei 0,9850.

Die hohe Inflation in den USA hat sich im November stärker als erwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 7,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,7 Prozent gelegen. Auch die aussagekräftigere Kernrate ging zurück. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Grössen wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet.

"Das Bild einer abflauenden Inflation hat sich mit den Zahlen weiter verfestigt", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. Dies erleichtere die Arbeit der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen verkündigen wird. "Die für die Fed-Sitzung allgemein erwartete Verkürzung des Zinsschrittes auf 0,50 Prozentpunkte kann als nahezu sicher gelten", heisst es in dem Kommentar. Auf den letzten vier Sitzungen hatte das Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation noch um 0,75 Punkte angehoben. Höhere Leitzinsen machen eine Währung für Anleger tendenziell attraktiver.

Die am Vormittag besser als von Experten erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt hingegen kaum. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verbesserten sich im Dezember von niedrigem Niveau aus unerwartet deutlich. "Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen mit grosser Mehrheit von einem Rückgang der Inflationsrate in den nächsten Monaten aus", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Zusammen mit der zwischenzeitlichen Entspannung an den Energiemärkten führt dies zu einer klaren Verbesserung des konjunkturellen Ausblicks."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85753 (0,86006) britische Pfund und 144,85 (144,86) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1815 Dollar gehandelt. Das waren etwa 34 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/kw

FRANKFURT (awp international)