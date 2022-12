Deshalb pendelt der Euro um die MArke von 1,06 Dollar - zum Franken höher

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0610 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Auch zum Franken hat der Euro über Nacht etwas angezogen und wird derzeit zu 0,9884 Franken gehandelt nach 0,9864 am Vorabend. Dagegen hat sich der Dollar kaum verändert und kostet mit 0,9319 Franken nach 0,9317 nahezu gleich viel wie am Donnerstagabend.

Kurz vor Weihnachten könnte der Euro im Handelsverlauf von Konjunkturdaten bewegt werden. Auf der Agenda stehen zunächst die zweite Schätzung für das spanische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und Daten zur Wirtschaftsstimmung in Italien. Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt.

la/mis

FRANKFURT (awp international)