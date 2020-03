Deshalb kann sich der Euro zum Franken weiter behaupten

Der Euro hat am Donnerstagmittag etwas zugelegt und damit eine vorübergehende Abschwächung überwunden.

Zuletzt kostete die Währung der 19 Euroländer, der Euro , 1,1191 US-Dollar, nachdem sie im frühen Geschäft noch bei 1,1140 Dollar gelegen hatte.

Auch zum Franken hat der Dollar zuletzt nachgegeben. Das Währungspaar notiert aktuell bei 0,9526 nach 0,9565 am Morgen. Der Euro hat sich derweil leicht auf 1,0659 Franken verteuert.

Die anhaltende Schwäche an den Aktienmärkten befeuert Zinssenkungserwartungen, die den Dollar tendenziell schwächen. Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba verwies in einem Kommentar auf die anhaltenden Spekulationen des Marktes über weitere US-Zinsschritte. Erst am Dienstag hatte die Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt.

Am Donnerstag dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. In der Eurozone wurden am Vormittag keine nennenswerten Daten veröffentlicht. In den USA stehen zwar einige Zahlen an, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz. Von Interesse könnten die Auftragsdaten aus der US-Industrie sein. Da es sich um Daten für Januar handelt, sollten denkbare Effekte wegen der Corona-Krise noch nicht sichtbar werden.

