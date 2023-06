Deshalb büsst der Euro seine Gewinne vom Vortag etwas ein - Schwache Konjunkturdaten aus Italien

Die Gemeinschaftswährung Euro kam bis auf 1,0747 US-Dollar zurück, nachdem er tags zuvor mit 1,0786 Dollar noch an seine 100-Tage-Linie gestiegen war. Auf Wochensicht liegt der Euro zum Dollar aber noch leicht vorn.

Der US-Dollar hat auch gegenüber dem Franken angezogen, am Abend allerdings lediglich marginal auf 0,9028 von 0,9027 am späten Nachmittag. Am Mittag kostete die US-Valuta noch 0,9020 und am Vortag notierte sie noch unter 90 Rappen. Der Euro. zeigt sich am Abend mit 0,9704 ebenfalls recht stabil.

Für etwas Druck sorgten schwache Konjunkturdaten aus Italien. Die Industrie des Landes schrumpfte im April im Monatsvergleich überraschenderweise erneut. Die Industrie mache fast ein Fünftel der Wirtschaft Italiens aus und dürfte das Bruttoinlandsprodukt des Landes im zweiten Quartal entsprechend belasten, schrieb Volkswirtin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics.

