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13.11.2026 07:39:37
Deshalb bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar nur in engen Bahnen
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Freitag nur wenig bewegt.
In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8360. Die europäische Gemeinschaftswährung Eurohat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1057 zeigt.
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Der Euro hat in der Nacht zum Franken etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9244 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9234 Franken gehandelt.
Für die Commerzbank hat sich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.
awp-robot/dm/cg
Zürich (awp)
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