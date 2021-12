Deshalb behauptet sich der Euro über 1,13 US-Dollar - Zum Franken über 1,042

Die Gemeinschaftswährung Euro kostet am Morgen 1,1336 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Gegenüber dem Franken behauptet sich der Euro über der Marke von 1,0420. Derzeit liegt er bei 1,0421 - nach 1,0424 am Vorabend. Der US-Dollar ist mit 0,9195 wieder knapp unter 92 Rappen gefallen. Am Vorabend bewegte er sich um diese Grenze herum.

An den Finanzmärkten haben sich die Anleger zuletzt wieder risikofreudiger gezeigt, während im Gegenzug der Dollar als Weltreservewährung in unruhigen Zeiten weniger gefragt war. Börsianer rechnen kurz vor Weihnachten mit einem weiter ruhigen Handel. Im Blick stehen im Handelsverlauf unter anderem die deutschen Einfuhrpreise für November und am Nachmittag einige Konjunkturdaten aus den USA.

