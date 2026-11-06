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06.11.2026 14:56:57
Der Schweizer Blockchain-Standort braucht weniger Lamento und mehr Geschäft
Rang sechs ist kein Abgesang auf den Finanzplatz, sondern zeigt eine Schweizer Conversion-Lücke: Wir verfügen über Regeln, Infrastruktur und Vertrauen – übersetzen dies aber zu selten in skalierbare, internationale Geschäftsmodelle, schreibt Rechtsanwalt Marcel Hofstetter.
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.