Das sind die Top 5🌾Rohstoffe🛢️für Anfänger und Fortgeschrittene📈

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zu den Rohstoffen, die an Börsen handelbar sind, gehören unter anderem Edelmetalle wie Gold und Silber, Energierohstoffe wie Rohöl oder Erdgas und Metalle, die die Industrie benötigt, wie beispielsweise Kupfer und Aluminium. Der Handel mit Rohstoffen befasst sich nicht mit der Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe selbst. Dafür ist er aber ein Bestandteil der Rohstoffwirtschaft, die einen wichtigen Wirtschaftszweig ausmacht und die Suche sowie das Erkunden nach mineralischen und Massenrohstoffen sowie Kohlenwasserstoffen umfasst.

Rohstoffmarkt unterliegt starker Volatilität

Rohstoffe / Commodities sind eine eigene Anlageklasse

Handel erfolgt über Warenterminbörsen oder Rohstoffbörsen

Rohstoffe der Zukunft sind beispielsweise Silizium, Kobalt, Nickel

Was sind Rohstoffe?

In der Volkswirtschaftslehre sind Rohstoffe unbearbeitete Grundstoffe, die durch Primärproduktion (Urproduktion) gewonnen werden. Zu den wichtigsten Rohstoffen gehören Erdöl, Kohle, Kupfer, Eisen und Aluminium. Sie werden weltweit am meisten gefördert, verarbeitet und verwendet.

In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb um Rohstoffe grundlegend verändert. Grund dafür ist die Sorge um die Versorgung der Wirtschaftsnationen mit Rohstoffen für Schlüssel- und Zukunftstechnologien. Rohstoffe sind wichtig für die Produktion von Waren und Grundlage unseres Wohlstands.

Laut Umweltbundesamt zählen Rohstoffe neben biologischer Vielfalt, Wasser, Boden oder auch sauberer Luft zu den natürlichen Ressourcen. Bodenschätze ist ein Begriff, der für Primärrohstoffe verwendet wird. Neben Primärrohstoffe gibt es noch Sekundärrohstoffe, die aus dem Recycling stammen. Rohstoffe lassen sich in nicht erneuerbare und erneuerbare Rohstoffe unterteilen.

Welche Rohstoffe können gehandelt werden?

An Rohstoffbörsen werden einige, aber nicht alle Rohstoffe gehandelt. Dort erfolgt ihre Einteilung in verschiedene Gruppen.

Energie Edelmetalle Industriemetalle Agrarprodukte

Wie kann man Rohstoffe handeln?

Eine der wichtigsten Grundlagen für jede erfolgreiche Wirtschaftsnation sind Bodenschätze wie Erdöl oder Metallerze. Während ihr Bedarf kontinuierlich steigt, sind die Vorräte begrenzt. Aber Rohstoffe sind wichtig für viele Bereiche der Produktion und darum auch eine Grundlage für unseren Wohlstand. Kupfer wird beispielsweise für die Herstellung von Elektronikprodukten benötigt. Kohle nimmt einen starken Stellenwert ein, seit wir hierzulande die Folgen der Energiekrise spüren.

Commodities = Rohstoffe, Commodity Trading = Rohstoffhandel

Rohstoffe können auch online gehandelt werden

Breite Streuung des Portfolios durch Rohstoffe möglich

Häufig ist Industrie grösster Abnehmer von Rohstoffen

CFDs mit Rohstoffen sind einfache Art des Handels

Wie investieren Privatanleger in Rohstoffe?

Der klassische Privatanleger dürfte kaum in der Lage sein, riesige Mengen Öl oder Gold zu lagern. Daher gibt es an den klassischen Börsen zwei Möglichkeiten, um Rohstoffe zu handeln:

Kauf von physischen Rohstoffen Rohstoffe-Futures Rohstoff-Aktien Rohstoff-CFDs Rohstoff Indizes

Bei den Futures handelt es sich um Terminkontrakte, die schon seit mehr als 100 Jahren in dieser Form handelbar sind. Sie sind die rein praktische Lösung, um Rohstoffe handelbar zu machen. Anleger kaufen beispielsweise die Rohstoffe nicht zur sofortigen Lieferung, sondern zu einem späteren, festgelegten Zeitpunkt. Dann wird der Rohstoff geliefert und muss bezahlt werden.

Die Lösung für das Dilemma, dass am Ende dann doch physische Rohstoffe zum Privatinvestor gelangen würden, liegt darin, dass der Future in der Regel kurz vor Ende der Laufzeit weiterverkauft wird. Der Verkaufserlös wird anschliessend direkt in einen neuen Future mit späterer Fälligkeit investiert.

In welche Rohstoffe 2023 investieren?

Es gibt derzeit aus unserer Sicht 5 interessante Rohstoffe, die für das laufende Jahr eine positive Entwicklung zeigen könnten.

Öl Gold Silber Kupfer Kaffee

Warum 2023 in Erdöl investieren

Erdöl zählt zu den fossilen Energieträgern, der Handel erfolgt unter anderem mit Ölsorten wie WTI oder Brent. Weltweit betrachtet ist Erdöl der wichtigsten gehandelte Rohstoff, während seine Vorräte jedoch begrenzt sind. Der tägliche Verbrauch liegt weltweit bei fast 89 Millionen Barrel, wobei 1 Barrel etwa 159 Litern entspricht. Erdöl ist schon sehr lange für die Menschen kostbar. Das Problem ist aber, dass es an einigen Orten freiwillig zu Tage tritt, und an anderen dringend benötigten Standorten keine natürlichen Vorkommen von Öl gibt.

Gründe für einen positiven Ausblick von Erdöl-Investments

Zu Beginn des Jahres 2023 sind die Ölkurse fast wieder auf dem gewohnten Niveau

Chinas Industrieproduktion zieht wieder an, was die Nachfrage steigen lässt

Knapperes Angebot am Markt durch G7-Sanktionen und OPEC-Kürzungen

2022 stieg Brent Crude 10 %, WTI um 7 %

Trotz Netto-Null-Ziel steigt Bedarf an fossilen Energiequellen weiter an

Warum 2023 in nachhaltige Energien investieren?

Auch wenn Strom kein Rohstoff im eigentlichen Sinne ist, so kommt ihm im Rahmen des Klimawandels und des Verbrenner-Aus eine gesonderte Bedeutung zu. Das Investieren in Rohstoffe wie Öl mag zu kurz gedacht sein, denn selbst mit Blick auf die historisch zweifelsohne positiven Daten, ist die Welt von heute nicht mehr das, was sie vor 20 oder 30 Jahren noch war.

Die Perspektiven haben sich geändert. Aus brummenden Motoren sind leise fahrende Fahrzeuge geworden und aus schmutzigen Kohleöfen moderne Wärmepumpen. Strom wird gebraucht, um Licht und Wärme zu erzeugen, Maschinen zu betreiben und Ton und Bild zu übertragen. Mehr als die Hälfte des gesamten Stroms fliesst in die Industrie und die Wirtschaft.

Unter der Last des Klimaschutzes, der zur zentralen Aufgabe geworden ist, sollen wir laut Europäischer Union bis 2050 weitestgehend klimaneutral werden. Das wird nicht ohne eine Verkehrswende gehen, denn nur wenn wir so viele E-Autos wie möglich auf die Strassen holen, lassen sich die schädlichen Treibhausgase aus dem Verkehr drastisch reduzieren. Anleger können mit C+Charge einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

C+Charge sagt den fossilen Rohstoffen wie Erdöl den Kampf an und ebnet damit den Weg als führende Plattform für einheitliche Bezahlung von Aufladungen. Auf der C+Charge Plattform erhalten Halter von E-Autos zudem Belohnungen und Rabatte in Form von Punkte für jede Aufladung. Diese tauschen sie anschliessend in Emissionsgutschriften in Form von NFT, die an Marktplätzen frei gehandelt werden können.

Einen Teil der eingenommen Transaktionsgebühren investiert das Unternehmen in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur hierzulande. Ausserdem ist die Integration von Betreibern und ihrer Ladesäulen möglich, die dann über C+Charge zentral gesteuert und gewartet werden können. Alles in allem ist C+Charge eine perfekte Alternative zum Rohstoffhandel, wenn Ihnen der Klimaschutz am Herzen liegt. Der Utility-Token $CCHG ist im Vorverkauf günstig erhältlich.

https://www.bmwk.de

Was ist der GSCI Index?

Der S&P GSCI Index ist ein anerkannter Rohstoff-Benchmark und umfasst 24 verschiedene Futures, die an Warenterminbörsen gehandelt werden. Der Index wurde erstmals 1991 von der Investmentbank Goldman Sachs als Goldman Sachs Commidity Index berechnet und veröffentlicht, befindet sich aber seit 2007 im Besitz von Standard & Poor’s. Entsprechend den Preisänderungen der Rohstoffe, ändert sich deren Gewichtung im Index. Zur Berechnung und dem Vergleich nimmt man den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

Der GSCI Index dient erfahrenen Tradern und Vermögensverwaltern als Frühindikator für eine Trendwende am Rohstoffmarkt. Das liegt daran, dass Rohstoffe auf Preisveränderungen bei Anleihen eine Vorlaufzeit von drei bis sechs Monaten besitzen. Dasselbe gilt auch für die Zinsen der Anleihen und den Rohstoffpreisen.

Ein weiterer Rohstoffindex ist der breit angelegte Bloomberg Commodity Index mit darin 22 enthaltenen Rohstoffen.

Sind Rohstoffe Absicherung gegen die Inflation?

Rohstoffe sind Sachwerte und die blieben in der Vergangenheit bei hoher Inflation relativ wertstabil. Das belegen die folgenden Zahlen:

S6P GSCI Index: Plus von 20 % in 2020 gegenüber anderen Anlageklassen Bloomberg Commidity Index: 2022 um 14 % gestiegen Jahresdurchschnittspreise für Erdöl waren 2022 auf einem sechs-Jahreshoch

Die Credit Suisse sagt: Rohstoffe können zur Erhaltung des Vermögens beitragen. Als Begründung nennt die Bank die Tatsache, dass Inflation den Realwert des Geldes vernichtet, aber Anlageklassen wie Rohstoffe-Futures hängen von der erwarteten Nachfrage nach Rohstoffen und dem globalen Rohstoffangebot ab. Sie heben sich damit den historischen Risiko- und Renditemerkmalen anderer Finanzanlagen wie Aktien und Anleihen ab.

Die Grafiken von Credit Suisse zeigen ausserdem an, wie eine Auswahl an Rohstoffen die Gesamtvolatilität eines traditionellen Portfolios reduzieren kann.

Rohstoffe gelten von je her als guter Inflationsschutz, dass ihre Preise oft überproportional, also stärker als die durchschnittliche Inflationsrate, stiegen. Jeder Rohstoff ist dabei einzeln zu betrachten, denn er profitiert unterschiedlich von der globalen wirtschaftlichen Lage im Ursprungsland. Industriemetalle und Erdöl gewinnen in boomenden Wachstumsländern an Wert. Gold wird eher in Krisenzeiten als sicherer Wertspeicher bevorzugt.

Vorteile vom Rohstoffhandel

Auch Kleinanleger können von der Wertentwicklung profitieren

Rohstoff Futures sind hochliquide Kontrakte

Rohstoffe bieten historisch gesehen einen guten Inflationsschutz

Gute Chance auf höhere Renditen

Rohstoffe lassen sich zur Diversifizierung des eigenen Portfolios einsetzen

CFDs mit Hebel verfügbar, die hohe Risiken, aber auch hohe Gewinne ermöglichen

Welche Alternativen gibt es zu Rohstoff-CFDs?

Ein Rohstoff-ETF ist eine alternative Möglichkeit, neben CFDs in Rohstoffe zu investieren. Grundsätzlich sind ETFs auf nahezu jede Anlageklasse anzuwenden, denn sie bilden einen bestimmten Index ab. Mit dem ETF wird die Preisentwicklung des Index nachgebildet, ein bekannter Index ist beispielsweise der DAX. Innovative ETF-Angebote bieten Anlegern die Möglichkeit, ähnlich wie beim CFDs, mit oder ohne Hebel auf fallende Kurse zu spekulieren.

Rohstoff-Aktien sind ideal, wenn Anleger davon überzeugt sind, dass die Preise für Rohstoffe weiter steigen werden. Die Aktien werden von Unternehmen angeboten, die beispielsweise Minen betreiben oder Metalle veredeln. Hier sollten Anleger jedoch bedenken, dass der Preis nicht nur von dem aktuellen Kurs der Rohstoffe abhängt, sondern auch vom Erfolg des Unternehmens, dessen Aktien gekauft werden.

Bestimmte Exchange Traded Commodities ETCs spiegeln die Wertentwicklung eines bestimmten Rohstoffes wider. Einige davon, häufig ETCs für Edelmetalle, sind mit dem physischen Rohstoff unterlegt, also abgesichert. Das beinhaltet unter Umständen auch das verbriefte Recht auf dessen Auslieferung. ETCs sind grundsätzlich unbefristete, besicherte Schuldverschreibungen. Ein ETC basiert auf einem Rohstoff und wird direkt an der Börse gehandelt.

Gibt es Währungsrisiken beim Rohstoffhandel?

Die meisten Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt, was für Anleger aus Ländern wie Deutschland das Währungsrisiko mit sich bringt. Aus der Entwicklung des EUR/USD Wechselkurses können sich Vorteile aber auch Nachteile ergeben.

Sinkender EUR/USD Wechselkurs = Positiv für Euro-Investments in Rohstoffe

Steigender EUR/USD Wechselkurs = Negativ für Euro-Investments in Rohstoffe

Um dieses Risiko zu umgehen, bieten einige ETFs für Rohstoffe eine Währungssicherheit an. Damit profitieren Anleger in diesen Produkten nur von der reinen Preisentwicklung der Rohstoffe, denn der ETF neutralisiert weitestgehend den US-Dollar-Einfluss.

Fazit: Investitionen in Rohstoffe können gute Verkaufsrenditen bieten und sind eine gute Möglichkeit, das eigene Portfolio zu diversifizieren. Rohstoff-CFDs oder Rohstoff-Aktien lassen sich leicht über Handelsplattformen und online erwerben. Krypto Broker wie OKX bieten ein breit gefächertes Angebot an Rohstoff-Anlagen.

Anleger sollten jedoch das Währungsrisiko berücksichtigen oder alternativ in Krypto Pre-Sales investieren, in die sie mit Euro einzahlen können. Mit C+Charge unterstützen Anleger auch ganz gezielt den Klimaschutz, denn hier muss etwas passieren, wenn wir das von der EU festgelegte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 wirklich erreichen wollen.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/