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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 59.836,85 US-Dollar und damit 2,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 61.149,89 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,07 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -12,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Litecoin-Kurs 0,86 Prozent schwächer bei 40,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,30 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.707,49 US-Dollar am Vortag auf 1.686,57 US-Dollar nach unten (1,23 Prozent).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,07 Prozent auf 197,63 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 199,77 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,10 Prozent auf 0,9270 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,9374 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 12:31 auf. Es geht 2,63 Prozent auf 497,01 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 484,28 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1480 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1458 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1261 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3095 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3074 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,61 Prozent auf 546,33 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 555,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0562 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0555 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 2,26 Prozent auf 70,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 71,84 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,98 Prozent auf 6,696 US-Dollar, nach 6,762 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 8,938 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,982 US-Dollar wert.

Nach 0,6713 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagmittag um 2,36 Prozent auf 0,6555 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.