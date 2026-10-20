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20.10.2026 09:48:20
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.
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Um 09:40 ist Bitcoin 81.505,89 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,47 Prozent niedriger als am Vortag (81.887,99 US-Dollar).
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,5 Prozent aufweist und bei 10,81 EUR notiert.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,63 Prozent auf 59,31 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 59,69 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,70 Prozent auf 2.389,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.406,25 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag nach. Um 1,99 Prozent auf 274,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 280,38 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,303 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,296 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,73 Prozent auf 610,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 606,37 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2181 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2163 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1776 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1772 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3315 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3317 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin am Dienstagvormittag nach. Um 0,60 Prozent auf 727,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 732,11 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0797 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0791 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 104,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,03 US-Dollar).
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,39 Prozent auf 9,479 US-Dollar, nach 9,613 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,78 Prozent auf 11,96 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,05 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,06 Prozent auf 0,9892 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9998 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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