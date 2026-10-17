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Krypto-Marktbericht 17.10.2026 17:23:14

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

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Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

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Um 17:11 ist Bitcoin 81.457,87 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,07 Prozent niedriger als am Vortag (81.514,82 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 15,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,67 Prozent auf 59,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 59,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,01 Prozent auf 2.420,20 US-Dollar, nach 2.420,39 US-Dollar am Vortag.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,61 Prozent auf 274,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 276,63 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,310 US-Dollar am Vortag auf 1,299 US-Dollar nach unten (0,85 Prozent).

Nach 556,54 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 1,53 Prozent auf 548,03 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Cardano um 17:11 ab. Es geht 1,75 Prozent auf 0,2216 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2256 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1813 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1778 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Tron im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3348 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 0,3361 US-Dollar nach oben.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,14 Prozent auf 720,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 721,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0809 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0797 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 0,19 Prozent schwächer bei 104,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 104,29 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Avalanche um 0,72 Prozent auf 9,880 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,951 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,69 Prozent auf 12,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 2,81 Prozent auf 0,9914 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,020 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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