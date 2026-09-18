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18.09.2026 12:43:06
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Kryptokurse am Freitagmittag.
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Bitcoin ist am Mittag 78.210,07 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 2,37 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 76.395,94 US-Dollar stand.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,0 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.
Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 3,11 Prozent auf 55,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,94 US-Dollar wert.
Nach 2.446,69 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagmittag um 2,80 Prozent auf 2.515,18 US-Dollar gestiegen.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 6,30 Prozent auf 249,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 234,36 US-Dollar.
Daneben wertet Ripple um 12:31 auf. Es geht 2,97 Prozent auf 1,335 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,297 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,95 Prozent auf 538,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 518,29 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 6,60 Prozent auf 0,2160 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,2026 US-Dollar.
Währenddessen wird Stellar bei 0,1887 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1836 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Tron-Kurs 0,66 Prozent stärker bei 0,3368 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3346 US-Dollar.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 737,66 US-Dollar am Vortag auf 750,58 US-Dollar nach oben (1,75 Prozent).
Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 5,82 Prozent auf 0,0865 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0817 US-Dollar wert.
Daneben steigt Solana um 4,88 Prozent auf 106,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,55 US-Dollar.
Zudem gewinnt Avalanche am Freitagmittag hinzu. Um 5,25 Prozent auf 8,010 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,610 US-Dollar.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 4,69 Prozent auf 11,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,39 US-Dollar.
Zudem legt Sui zu. Um 8,01 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,8004 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7410 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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