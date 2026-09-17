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17.09.2026 17:23:14
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
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Um 17:10 ist Bitcoin 76.306,90 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,22 Prozent höher als am Vortag (76.306,90 US-Dollar).
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 10,06 EUR notiert.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 2,30 Prozent auf 52,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,69 US-Dollar an der Tafel standen.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,28 Prozent auf 2.449,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.418,01 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 5,46 Prozent auf 232,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 220,78 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,300 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,297 US-Dollar beziffert.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,30 Prozent auf 507,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 495,74 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2010 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1961 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1836 US-Dollar.
Zudem gibt Tron nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3341 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3354 US-Dollar wert war.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 724,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (725,27 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,07 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0813 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0809 US-Dollar.
Daneben steigt Solana um 1,95 Prozent auf 100,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 98,63 US-Dollar.
Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 1,13 Prozent auf 7,546 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,461 US-Dollar stand.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,05 US-Dollar am Vortag auf 11,24 US-Dollar nach oben (1,72 Prozent).
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7141 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 0,7248 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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