Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
OpenAI-Aktie: CEO sieht Börsengang nicht mehr in 2026 - Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
DocMorris-Aktie: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 13.09.2026 09:48:20

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,20 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 77.090,64 US-Dollar wert, nach 77.245,65 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 10,2 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 54,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (53,61 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,38 Prozent auf 2.515,53 US-Dollar, nach 2.525,19 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,55 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 225,16 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 226,41 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 1,359 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 540,13 US-Dollar am Vortag auf 533,11 US-Dollar nach unten (1,30 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2071 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2073 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1800 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1797 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3399 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3399 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Sonntagvormittag nach. Um 0,63 Prozent auf 722,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 727,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0848 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0844 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,87 Prozent auf 100,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,24 Prozent auf 7,384 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,402 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,50 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7244 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7193 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?