Das plant die FED wirklich für Zahlungen in der Zukunft

Die Federal Reserve fordert öffentliches Feedback zu einem neuen „Payment Account“, das schnellen Zahlungsverkehr und Clearing erleichtern soll.

Das vorgeschlagene Konto würde Finanzinstitutionen eingeschränkten Zugang zu Fed-Zahlungssystemen geben, ohne volle Master-Account-Rechte.

Die Massnahme soll die US-Zahlungsinfrastruktur modernisieren und Risiken im Transferverkehr mindern.

Die Fed hat den Vorschlag veröffentlicht und ruft Banken und Finanzdienstleister dazu auf, binnen 45 Tagen Stellungnahmen einzureichen. Ziel ist es, die Abwicklung von Zahlungen zu beschleunigen und Sicherheit im System zu erhöhen.

Fed präsentiert neues Zahlungs-Konto

Die Federal Reserve hat ein Konzept für ein neues, auf Clearing und Settlement beschränktes „Payment Account“ vorgestellt. Der Vorschlag bleibt begrenzt auf die reine Abwicklung von Zahlungen und soll nicht die regulatorischen Anforderungen oder Zugangsregeln für vollständige Fed-Konten ändern. Die Fed hat dazu eine Reihe von gestellten Fragen veröffentlicht, um Rückmeldungen aus dem Markt und der Finanzwelt einzuholen.

Nach aktuellem Plan bietet das neue Konto keine Zinszahlungen, keinen Zugang zu Kreditfenstern und keine intraday Kreditlinien. Guthaben wären auf einen Übernacht-Höchstbetrag begrenzt, der maximal 500 Millionen US-Dollar oder zehn Prozent der Bilanzsumme der teilnehmenden Institution betragen darf. Die Fed will mit dieser Begrenzung sicherstellen, dass die Konten nicht zur Liquiditätshaltung oder zu Reserveakkumulation dienen.

Marktteilnehmer sehen in dem Vorschlag eine Reaktion auf den steigenden Bedarf nach schnelleren Abwicklungen im Zahlungsverkehr. Instant Payments gewinnen im Handel und bei Finanzdienstleistungen an Bedeutung, und traditionelle Systeme geraten unter Druck. Die Fed betont allerdings, dass der Vorschlag explorativ sei und erst nach Auswertung der Kommentare weiterentwickelt werde.

Die Fragestellung zur Gestaltung der Konten umfasst Sicherheitsvorkehrungen, Risikokontrollen und mögliche Auswirkungen auf die Finanzstabilität. Auch der Umgang mit Nicht-Bankinstituten und Fintechs wurde zur Diskussion gestellt, wobei der Vorschlag die bestehende Berechtigungsstruktur nicht aufweicht.

Reaktionen aus Finanzwelt und Markt

Banken und Zahlungsdienstleister zeigen unterschiedliche Reaktionen auf den Fed-Vorschlag. Einige Institute begrüssen die Initiative zur Modernisierung der Infrastruktur und schnelleren Abwicklung von Zahlungen. Andere äussern Bedenken hinsichtlich zusätzlicher Aufsichtspflichten und der Effektivität der automatisierten Kontrollen, die Überziehungen verhindern sollen.

Analysten betonen, dass das Konzept nicht die Rahmenbedingungen für digitale Zentralbankwährungen oder digitale Vermögenswerte adressiert. Gleichwohl könnte ein zugänglicheres Clearing-Konto die Integration von Tokenisierungsmodellen erleichtern, die auf schnelle Settlement-Funktionen angewiesen sind. Kritik kommt aus Teilen der Politik, die stärkere Aufsicht und klarere Leitlinien fordern, bevor neue Arten von Konten bei der Zentralbank eingeführt werden.

Institutionelle Anleger achten besonders auf die Auswirkungen auf Treasury-Management und grenzüberschreitende Zahlungen. Ein effizienteres Clearing kann die Kosten für Finanzinstitutionen senken und die Abwicklung zwischen unterschiedlichen Zahlungsnetzwerken vereinfachen.

