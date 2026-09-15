Darum zieht der US-Dollar zum Franken und Euro an

Rückenwind erhält die US-Währung von den Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank sowie den weiter gestiegenen Ölpreisen . Zudem stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über die Marke von 5 Prozent.

Zum Franken wird der US-Dollar aktuell zu 0,8182 gehandelt, nach 0,8163 am Vorabend. Auch der Euro hat gegenüber dem Greenback etwas an Boden verloren und kostet 1,1536 Dollar nach 1,1557 am Montagabend. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich derweil bei 0,9439 kaum vom Fleck.

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Für Nervosität sorgen weiterhin die Spannungen im Nahen Osten, was den Dollar stützt. Die Lage rund um die Strasse von Hormus sowie neue Angriffe auf Saudi-Arabien schüren die Sorgen um die Energieversorgung. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent ist auf mehr als 107 US-Dollar gestiegen.

Gleichzeitig kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über die Marke von 5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Im Fokus der Devisenmärkte steht weiterhin der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte gerechnet.

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Zürich (awp)