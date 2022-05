Darum zieht der Frankenkurs deutlich an - Euro erholt sich nach Vortagesrutsch

Börsianer verwiesen als Antrieb auf eine breit angelegte Schwäche des US-Dollars . Im US-Geschäft notierte der Euro zuletzt bei 1,0601 Dollar und überstieg damit die Marke von 1,06 Dollar. Am Morgen war der Euro noch weniger als 1,05 Dollar wert gewesen.

Der Franken wurde wieder als sicherer Hafen gesucht: Der Dollar sank auf 0,9707 Franken nach 0,9733 Franken am Nachmittag. Zeitweise war der "Greenback" gar unter die Marke von 0,97 Franken gefallen. Der Euro ermässigte sich ebenfalls auf 1,0289 Franken, nachdem er am Nachmittag noch mehr als 1,03 Franken wert gewesen war.

Der Dollar tendierte schwach und verlieh anderen Währungen deutlichen Auftrieb. Am Markt wurde auf die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten verwiesen. Die Rede war von einem Gemisch aus Inflations-, Zins- und Wachstumssorgen. Eine zentrale Befürchtung lautet, dass die wegen der hohen Inflation vielerorts straffere Geldpolitik zu erheblichen konjunkturellen Belastungen führen könnte.

In das Bild passte, dass am Nachmittag einige enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht wurden. So trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai überraschend deutlich ein. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen in der vergangenen Woche höher als erwartet aus. Zudem sanken die Hausverkäufe im April stärker als erwartet.

