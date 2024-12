Darum zeigt sich der US-Dollar höher

Der US-Dollar bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau und hat am Donnerstagabend gar noch zugelegt. Am Vorabend war der Greenback nach überraschenden Aussagen der US-Notenbank bezüglich der zu erwartenden Zinsschritte im kommenden Jahr deutlich gestiegen, zum Schweizer Franken gar bis auf die Marke von 0,90.

Am späten Abend notiert das EUR/USD-Paar mit 1,0361 noch deutlicher unter der Marke von 1,04. Am frühen Abend war 1,0395 Dollar bezahlt worden. Zur hiesigen Währung notiert der Dollar derzeit verglichen mit den Nachmittagskursen zu etwas höheren 0,8983 Franken. Das Euro/Franken-Paar wurde zuletzt bei tieferen 0,9335 gehandelt und damit nicht allzu weit entfernt vom Stand am Morgen bzw. Vorabend.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und überraschenderweise wegen der hartnäckig erhöhten Inflation zugleich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in 2025 deutlich zurückgeschraubt. Damit hatte die Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik den Dollar angetrieben und den Franken und den Euro entsprechend belastet.

Zürich (awp)