Darum zeigt sich der Franken zu Euro und Dollar stärker

Insgesamt waren die Ausschläge in Angesicht der anstehenden US-Wahlen aber eher gering, war im Markt zu hören.

Das Euro/Franken-Paar notiert am Abend bei 0,9395 und damit nahezu unverändert zum Vortag. Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8637 Franken gehandelt, nach 0,8654 im frühen Handel.

Der Euro konnte zum Dollar etwas Boden gut machen, die Gewinne aber nicht ganz halten. Bei Kursen von zuletzt 1,0878 notiert das Euro-Dollar-Paar über den 1,0858 am späten Nachmittag. Der Euro hatte zuerst an seine Vortageserholung angeknüpft, mit dem Handelsstart an den US-Börsen liess der Schwung dann aber wieder nach.

Für Auftrieb sorgten anfänglich Inflationsdaten in der Eurozone, die überraschend deutlich gestiegen waren. Die Verbraucherpreise legten um 2,0 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu.

In einem Zeitungsinterview bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet sei. "Das Ziel ist in Sicht, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Inflation schon besiegt ist", sagte Lagarde. Am Vortag hatte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit Blick auf künftige Zinsentscheidungen Zurückhaltung angemahnt. "Ich rate dazu, vorsichtig zu bleiben und nichts zu überstürzen", sagte Nagel am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redetext.

Zürich (awp)