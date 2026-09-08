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Nahost & Co. im Blick 08.09.2026 07:45:37

Darum zeigt sich der Franken wenig bewegt - Yen im Fokus

Darum zeigt sich der Franken wenig bewegt - Yen im Fokus

Der Franken zeigt sich am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar und dem Euro wenig verändert.

Während die Spannungen im Nahen Osten und die hohen Ölpreise die Stimmung an den Finanzmärkten weiter belasten, rücken am Devisenmarkt zunehmend der japanische Yen sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag in den Fokus.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9408 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der Dollar/Franken-Kurs bewegte sich in der Nacht nur in einer engen Spanne und notiert zuletzt bei 0,8094. Der Euro zeigt sich zum Dollar ebenfalls kaum verändert bei 1,1624.

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Besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit dem japanischen Yen. Die Währung profitiert von Erwartungen auf eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan. Steigende japanische Renditen könnten heimische Investoren dazu bewegen, Kapital aus dem Ausland zurückzuholen, schreibt Swissquote in einem Kommentar. Damit wachse das Risiko einer Auflösung von Yen-finanzierten Carry Trades, was für Unruhe an den globalen Finanzmärkten sorgen könnte.

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag. Eine Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Experten als vollständig eingepreist. Entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs interessieren.

awp-robot/an/to

Zürich (awp)

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