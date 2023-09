Darum zeigt sich der Euro zum Start in die Fed-Woche leicht erholt - zum Franken wenig verändert

Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0675 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro seit Freitagabend kaum verändert und notiert derzeit zu 0,9570 nach 0,9566 Franken am Freitagabend. Der US-Dollar wird mit 0,8968 Franken ebenfalls nur wenig verändert gehandelt. Die Marke von 90 Rappen bleibt damit in Griffnähe.

Der Euro hatte Ende vergangener Woche nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Aussagen deren Präsidentin Christine Lagarde deutlich an Wert verloren. Der Kurs war zeitweise bis auf etwas mehr als 1,06 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März gefallen.

Die europäischen Währungshüter hatten am Donnerstag zwar die Leitzinsen das zehnte Mal in Folge angehoben, signalisierten aber, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Höhere Zinsen kommen einer Währung in der Regel zugute.

Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an - weder in Europa noch in den Vereinigten Staaten. Für Bewegung dürfte dagegen die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwochabend sorgen.

Das Fed entscheidet, ob es im Kampf gegen die hohe Inflation einen erneuten Zinsschritt oder eine Zinspause gibt. Nach der Erhöhung der Leitzins-Spanne auf 5,25 bis 5,50 Prozent blieb im Juli die Tür für weitere Straffungen offen.

Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Zentralbank die Zinsen erst einmal nicht weiter anhebt. Spannender dürften aber auf jeden Fall die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, mit Blick auf die Aussichten für die kommenden Monate.

Montag Freitag Freitag Freitag Freitag Donnerstag (07.38) (21.06) (16.53) (14.02) (07.49) (21.04) EUR/USD 1,0675 1,0661 1,0664 1,0654 1,0652 1,0639 USD/CHF 0,8968 0,8973 0,8970 0,8967 0,8957 0,8961 EUR/CHF 0,9570 0,9566 0,9565 0,9553 0,9538 0,9533 GBP/CHF 1,1120 1,1111 1,1121 1,1124 1,1125 1,1117 USD/JPY 147,65 147,84 147,79 147,78 147,44 147,45

