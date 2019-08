Darum zeigt sich der Euro zum Franken schwächer

Der Euro bewegt sich nun auf die Marke von 1,09 Franken zu. Derweil steigt die Gemeinschaftswährung Euro gegenüber dem US-Dollar leicht an und wird bei gut 1,11 US-Dollar gehandelt.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Finanzmärkte wieder fest im Griff. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt hatte, drohte China am Freitag mit Gegenmassnahmen. Die Auswirkungen des Konflikts gelten als grosse Gefahr für die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Der Dollar verbilligt sich zum Franken am Morgen bis auf 0,9836, nachdem er am Vortag zeitweise noch gut einen Rappen höher gehandelt wurde. Der Euro notiert zur Schweizer Währung nun mit 1,0920 Franken. Am Donnerstagmorgen hatte er erstmals seit der EZB-Sitzung vom vergangenen Donnerstag die Marke von 1,10 wieder unterschritten.

Neben dem Franken verteuerte sich der ebenfalls als sicherer Anlagehafen geltende japanische Yen, zum Dollar legte der Yen seit dem Vorabend um mehr als zwei Prozent zu. Aktuell erhält man pro Dollar 106,66 Yen.

Unter Druck standen dagegen der neuseeländische und australische Dollar. Beide Länder unterhalten enge Handelsbeziehungen mit China und wären von einem dortigen Konjunktureinbruch besonders betroffen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,91505 (0,91150) britische Pfund, 118,57 (120,18) japanische Yen und 1,0931 (1,0988) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1443 Dollar gehandelt. Das etwa waren eineinhalb Dollar weniger als am Donnerstag.

