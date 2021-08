Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig verändert - bewegt sich um 1,08 Franken

Zum US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung Euro damit die Gewinne vom Freitag gehalten und notiert mit 1,1791 weiter knapp unter 1,18 Dollar. Und gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0801 weiter um die 1,08er-Marke. Ein US-Dollar kostet 0,9161 Franken.

Am Freitag hat noch eine Dollar-Schwäche dem Euro deutlichen Auftrieb verliehen. Der Kurs war etwa einen halben Cent gestiegen, nachdem sich das Konsumklima in den USA im August überraschend und deutlich eingetrübt hatte. Zum Wochenauftakt ist die Gemeinschaftswährung nun durch eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten gebremst worden.

Der japanische Yen hat dagegen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zuleget. Der Yen gilt als vergleichsweise sichere Anlege und profitierte von der etwas trüberen Stimmung. Ausserdem war in der vergangenen Nacht bekannt geworden, dass Japans Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich stärker als erwartet gewachsen ist. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt war zu Beginn des Jahres noch geschrumpft.

jkr/jha/jl

FRANKFURT (awp international)