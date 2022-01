Darum zeigt sich der Euro wenig verändert knapp unter 1,13 Dollar

Am Morgen kostet Gemeinschaftswährung Euro 1,1296 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0347 auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Dollar kostet mit 0,9161 Franken ebenfalls in etwa so viel wie am Dienstagabend.

Ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise. Erstmals seit dem Sommer ist im Dezember in Frankreich die Inflation nicht mehr gestiegen. Der französische Notenbankpräsident Francois Villeroy de Galhau sagte in einer Neujahrsansprache, dass die Daten zur französischen Preisentwicklung erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigten.

In der EZB wird derweil fest damit gerechnet, dass sich die Inflation im neuen Jahr abschwächt. Die Anleger am Devisenmarkt haben derzeit vor dem Hintergrund der zuletzt vergleichsweise hohen Inflation Preisdaten aus Italien im Blick, die am späten Vormittag erwartet werden. In der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone wird mit einem Anstieg der Inflationsrate für Dezember gerechnet. Am Freitag werden dann die Inflationsdaten aus der gesamten Eurozone erwartet.

jkr/jha/jl

FRANKFURT (awp international)