Darum zeigt sich der Euro stabil - zum Franken knapp unter 0,97

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 0,9801 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken hat der US-Dollar wieder Boden gut gemacht und bewegt sich mit 0,9895 Franken weiterhin in einer engen Spanne um die 0,99er Marke. Der Euro ist bei einem Stand von 0,9699 Franken unterdessen wieder knapp unter die 0,97er Marke gefallen.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihre monatlichen Zahlen. Fachleute rechnen mit einer anhaltend robusten Entwicklung, was der US-Notenbank Fed ein wichtiges Argument an die Hand geben würde, ihren konsequenten Kurs gegen die hohe Inflation fortzusetzen. Die Fed hat ihre Leitzinsen in diesem Jahr bereits kräftig erhöht und plant weitere Zinsanhebungen.

FRANKFURT (awp international)