Darum zeigt sich der Euro stabil bei 1,14 US-Dollar und über 1,04 Franken

Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1415 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Zum Franken hält sich die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0440 weiter über der 1,04er Marke. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9146 Franken ebenfalls nur wenig bewegt gegenüber Freitagabend.

Der chinesische Yuan wiederum zeigt sich wenig beeindruckt von neuen Wachstumsdaten aus der Volksrepublik und einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im Gesamtjahr 2021 zwar deutlich, verlor zum Jahresende hin aber an Schwung. Die Notenbank des Landes reduzierte ihren einjährigen Leitzins leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,85 Prozent. Gesenkt wurde auch der Zins für einwöchige Refinanzierungsgeschäfte mit den Geschäftsbanken.

FRANKFURT (awp international)