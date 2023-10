Darum zeigt sich der Euro im Späthandel stabil

Mit zuletzt 1,0600 US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. In der Spitze hatte der Euro 1,0620 Dollar gekostet.

Auch zum Franken legte der Euro am Dienstag zu. Am späten Abend notiert er bei 0,9592 Franken und damit in etwa so viel wie am späten Nachmittag und höher als am Vorabend bei 0,9569 Franken. Zwischenzeitlich hatte er sogar gar wieder die Marke von 0,96 Franken überschritten, die er am Vortag im Zuge der Turbulenzen im Nahen Osten unterschritten hatte. Der US-Dollar zeigt sich zum Franken mit 0,9049 Franken indes wenig verändert.

Der Euro profitierte vor allem von einem etwas schwächeren Dollar. Noch am Montag war die US-Währung stark gefragt gewesen, weil der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel an den Finanzmärkten zu erheblicher Unsicherheit führte. Am Dienstag erholten sich die Aktienbörsen allerdings, woraufhin auch der Euro etwas zulegen konnte.

NEW YORK (awp international)