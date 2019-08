Darum zeigt sich der Euro etwas schwächer zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Donnerstag ein wenig unter der Marke von 1,12 US-Dollar notiert.

Am frühen Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1191 Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Morgen etwas ab. Am Donnerstag-Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0925 Franken um. Der US-Dollar legte zum Franken etwas zu. Er kostet am Mittag 0,9760 Franken.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der chinesische Yuan

Anfang der Woche war der Handelsdisput zwischen den USA und China weiter eskaliert, weil die chinesische Währung deutlich abgewertet hatte. US-Präsident Donald Trump betrachtete dies als weiteren Affront. Marktbeobachter fürchteten, China setze seine Währung als Waffe im Handelskonflikt ein. Der Kurs der chinesischen Notenbank zeige aber, dass sie nicht bereit sei, sich auf einen Währungskrieg mit den USA einzulassen, kommentierte Stephen Innes vom Handelshaus Valour Markets.

Die chinesischen Exporte legten unterdessen im Juli im Jahresvergleich trotz des Handelsstreits zu. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Der Handel zwischen den USA und China ging jedoch zurück.

/jsl/jkr/zb/yl

FRANKFURT (awp international)