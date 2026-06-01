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Devisen im Blick 01.06.2026 07:48:36

Darum zeigt sich der Dollar zum Wochenstart robust zu Franken und Euro

Darum zeigt sich der Dollar zum Wochenstart robust zu Franken und Euro

Der US-Dollar zeigt sich zum Start in die neue Woche eine Spur fester.

So ist das Währungspaar EUR/USD im Vergleich zum Freitagabend auf 1,1652 von 1,1665 zurückgegangen. Und gegenüber dem Franken hat die US-Valuta auf 0,7828 von 0,7811 angezogen.

Auch der Euro hat zum Franken auf 0,9121 von 0,9111 leicht an Gewicht gewonnen. Insgesamt sind die Kursausschläge am Montag im frühen Geschäft aber sehr moderat.

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Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sei zwar noch in der Schwebe, die Investoren würden sich hinsichtlich der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in Nahost aber zunehmend mutiger zeigen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Dies zeige sich am Comeback der sogenannten "Carry Trades". Dabei wird ein Kredit in einer niedrig verzinsten Währung aufgenommen, der für eine Investition in eine höher verzinste Währung genutzt wird.

awp-robot/cf/to

Zürich (awp)

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