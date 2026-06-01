US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
01.06.2026 07:48:36
Darum zeigt sich der Dollar zum Wochenstart robust zu Franken und Euro
Der US-Dollar zeigt sich zum Start in die neue Woche eine Spur fester.
Auch der Euro hat zum Franken auf 0,9121 von 0,9111 leicht an Gewicht gewonnen. Insgesamt sind die Kursausschläge am Montag im frühen Geschäft aber sehr moderat.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sei zwar noch in der Schwebe, die Investoren würden sich hinsichtlich der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in Nahost aber zunehmend mutiger zeigen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Dies zeige sich am Comeback der sogenannten "Carry Trades". Dabei wird ein Kredit in einer niedrig verzinsten Währung aufgenommen, der für eine Investition in eine höher verzinste Währung genutzt wird.
awp-robot/cf/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|159.4635
|0.1185
|0.07
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9119
|
0.06
|Türkische Lira
|
58.6728
|
-0.02
|Baht
|
41.5538
|
-0.26
|Bitcoin - US Dollar
|
73299.5488
|
-0.40
|Real
|
6.4352
|
-0.21
|US-Dollar
|
0.7827
|
0.14
|Zloty
|
4.6388
|
-0.12
|Euro - US Dollar
|
1.1652
|
-0.06
|Ripple - US Dollar
|
1.3173
|
-1.03
|Forint
|
388.04
|
-0.10
|Bitcoin - Euro
|
62907.2121
|
-0.42
|Ripple
|
0.97
|
0.93
|Rubel
|
90.911
|
0.04
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.