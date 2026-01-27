Darum verliert der US-Dollar zum Franken und Euro an Boden

In der Folge ist die US-Währung zum Franken unter die Marke von 77 Rappen. Auch der Euro zeigt sich auf historischen Tiefstwerten zur Schweizer Währung.

Am Nachmittag notiert der US-Dollar bei 0,7670 Franken. Kurz davor erreichte die US-Währung mit 0,7600 ihren tiefsten Wert, wenn man die Kursturbulenzen rund um die Aufhebung des Euro-Mindestkurses am 15. Januar 2015 ausklammert. Der Euro hat zum Franken ebenfalls klar an Boden verloren und zwischenzeitlich - die Turbulenzen von 2015 ausser Acht gelassen - ebenfalls einen neuen Tiefstwert bei 0,9165 Franken erreicht.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Derweil hat der Euro bis am späten Nachmittag zum US-Dollar merklich angezogen und notiert aktuell bei einem Niveau von 1,1963 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1882 Dollar gehandelt.

Trotz der Frankenstärke seien bislang keine Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auszumachen, hiess es in einem Kommentar der Bank Valiant. Dies passe zu den Signalen, wonach ihr weniger das absolute Kursniveau als vielmehr starke Schwankungen Sorgen bereiten würden. "Der aktuelle Druck geht jedoch stärker vom Dollar aus, wo die Volatilität höher ist und rasch für Entspannung sorgen könnte - auch beim Euro."

Der Blick der Märkte richtet sich in dieser Woche auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.

awp-robot/

Zürich (awp)