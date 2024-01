Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken wieder leicht an Wert

So wird am Donnerstagmorgen die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0899 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Kurs erholte sich damit etwas vom tiefsten Stand seit Mitte Dezember, der am Vortag bei 1,0845 Dollar erreicht worden war.

Zum Schweizer Franken notiert der "Greenback" mit 0,8645 Franken leicht unter dem Vorabendkurs von 0,8653. In der Spitze hatte er am Vortag bei 0,8685 notiert, was dem höchsten Stand seit rund einem Monat entsprach. Der Euro verharrt derweil über der Schwelle von 0,94 und kostet aktuell 0,9423 Franken.

In den vergangenen Handelstagen hatten robuste US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed der Spekulation auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer versetzt, was der US-amerikanischen Währung Auftrieb verliehen hatte.

Wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank hervorgeht, hat sich die ökonomische Lage in den Vereinigten Staaten trotz des erhöhten Zinsniveaus zuletzt weiter stabil gezeigt.

Im Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt und ein Indikator zur Stimmung in den Industriebetrieben in der Region Philadelphia erwartet.

