Darum tritt das EUR/CHF-Paar auf der Stelle

Das Euro/Dollar-Paar verharrt bei einem Stand von 1,0890 denn auch weiterhin unter der Marke von 1,09, unter die es am Vortag gefallen war. So tief notierte das Paar zuletzt Anfang August.

Auch zum Franken kann der Dollar seine jüngsten Avancen verteidigen. Aktuell kostet der Greenback 0,8634 Franken. Zum Vergleich: Am Montagmorgen ging das Paar noch zu 0,8585 um. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9403 mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Tagesverlauf steht in Deutschland der ZEW-Index auf der Agenda. "Eigentlich kann die Konjunkturstimmung in Deutschland gar nicht mehr schlechter werden, doch bei der Einschätzung der aktuellen ZEW-Konjunkturlage erwarten wir einen weiteren Rücksetzer in Richtung Tiefkühltruhe", heisst es hierzu in einem Kommentar der Deka Bank.

Mit Blick auf das Euro/Dollar-Paar sehen die Experten einige Gründe, die derzeit für weiter sinkende Notierungen bei dem Paar sprechen. "Angesichts der Stärke der US-Konjunktur und der Abschwächungstendenzen vor allem in Deutschland hat sich das Wachstumsdifferenzial zwischen den USA und der Eurozone in den vergangenen Monaten deutlich ausgeweitet und eine Trendwende ist auch 2025 kaum absehbar."

Derweil verweisen die Devisen-Experten der Commerzbank auf die Zinserwartungen. Für Fed und EZB hätten sich diese in den vergangenen Tagen teils deutlich korrigiert: "Bis zum Jahresende erwartet der Markt für das Fed weniger als 50 Basispunkte insgesamt, für die EZB ist er hingegen deutlich vorsichtiger, vor allem am kurzen Ende sieht er weiterhin deutliche Senkungen." Entsprechend stehe am Donnerstag die EZB-Sitzung im Fokus.

